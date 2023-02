FC Emmen-speler Miguel Araujo schrijft troostbriefje voor gewonde fan Noah (7)

De 7-jarige stootte zondag in de schuur zijn hoofd, had een flink gat in zijn hoofd en moest snel naar het ziekenhuis om het te laten hechten. Zijn buurtgenoot Araujo, waar Noah groot fan van is, hoorde ervan.

De speler, die oorspronkelijk uit Peru komt, wilde hoe dan ook zijn jonge fan troosten. „In Google Translate voerde hij tekst in. Op het briefje staat: ’Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je snel herstelt. Je vriend Miguel Araujo. Doe voorzichtig en tot snel’, vertelt trotse opa Piet Fokkema.

De 7-jarige Noah, die bij DZOH speelt, kreeg het briefje via zijn voetbaltrainer. Opa Fokkema is er zo blij mee, dat er meteen een lijstje omheen is geplaatst. „Er wordt vaak negatief gepraat over professionele voetballers. Dit is toch geweldig. Hoezo een vedette? Dit is gewoon een topper!”

Bron: Dagblad van het Noorden