Geen finaleplek voor snowboarder Niek van der Velden

Voor Van der Velden (21) was het al een revanche dat hij gezond en wel bovenaan de piste op de Chinese Muur stond voor zijn vertrek. Vier jaar geleden brak hij in de laatste training voor zijn olympische avontuur zijn rechterarm, waardoor hij verstek moest laten gaan.

Nu mocht hij in ieder geval twee keer naar beneden, maar zijn scores waren met 26.51 en 46.03 bij lange na niet genoeg om in aanmerking te komen voor een plek bij de eerste twaalf.

Eerder deze week gaf de jonge snowboarder aan goede hoop te hebben op een kans in de eindstrijd. „Als ik kijk naar hoe mijn niveau ontwikkeld is de afgelopen jaren, dan denk ik dat ik het zeker wel in me heb om iets te laten zien wat finalewaardig is”, vertelde Van der Velden, die graag revanche had willen nemen voor vier jaar geleden. In Pyeongchang zou hij zijn olympische debuut maken. Van der Velden ging echter op de laatste training voor de wedstrijd onderuit en brak zijn arm. De snowboarder stond toen enige tijd in de aandacht omdat hij van de 33 Nederlandse deelnemers de jongste was en als eerste van iedereen in actie zou komen.

Van der Velden krijgt later dit toernooi nog een kans op het onderdeel Big Air.

