Horner: ’Coureur van buitenaf onwaarschijnlijk bij Red Bull’

Red Bull besloot in de zomer om Pierre Gasly terug te zetten naar zusterteam Toro Rosso en Alexander Albon juist te promoveren naar het topteam. Albon zal de resterende negen races moeten bewijzen of hij de juiste man is om ook volgend jaar naast Verstappen plaats te nemen.

„Ons ideaalplaatje is dat de coureur die volgend jaar naast Max zit, nu al bij ons onder contract staat”, aldus Horner, die naast Verstappen, Albon en Gasly ook nog kan beschikken over Daniil Kvyat. „Het is onwaarschijnlijk dat we een coureur buiten ons programma binnenhalen. Dat zou kunnen zijn als we het gevoel hebben dat geen van onze huidige rijders aan onze eisen voldoet, maar ik heb er vertrouwen in dat we genoeg talent in huis hebben.”

Onder anderen Nico Hülkenberg, die na dit seizoen moet vertrekken bij Renault, wordt zo nu en dan in verband gebracht met Red Bull Racing. Zoals dat ook geldt voor Sebastian Vettel. „Maar Vettel is niet beschikbaar volgend jaar. Hij heeft een contract bij Ferrari”, lacht Horner. „Natuurlijk monitoren wij de situatie extern. Zo is ook Mark Webber ooit binnengekomen. Maar nogmaals: we kijken vooral binnen ons eigen talentenprogramma. We hadden nooit talenten als Max en Sebastian Vettel bij ons team gehad als we niet hadden geïnvesteerd in de jeugd.”

