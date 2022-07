Pogacar verslaat Vingegaard in directe confrontatie in loodzware Pyreneeën-rit

De eerste Pyreneeën-reus die bedwongen moest worden was de iconische Col d’Aspin (1e categorie). Met een moordend tempo spatte het peloton al uit elkaar. Pogacar kwam direct ’in de problemen’ zo leek het, want hij had alleen op dat moment nog Brandon McNulty over als knecht en dus raakte de Sloveen vrij rap geïsoleerd.

Meerdere renners, met onder meer Dylan van Baarle, probeerden op de d’Aspin weg te rijden, om voor de dagzege eventueel te gaan vechten. Alexey Lutsenko en Thibaut Pinot kregen de ruimte en kwamen als eerste boven. Romain Bardet verloor dinsdag kostbare minuten en was op zoek naar revanche: ook hij zocht de aanval.

’Bjerg’ van een beulswerk

Ondertussen moesten de Ineos-renners Adam Yates en Thomas Pidcock zich laten uitzakken, zij konden definitief een streep zetten door een goed klassement. Pogacar zette zijn inmiddels teruggekeerde ploeggenoot Mikkel Bjerg voor zich en die had een goede dag. In zijn eentje legde hij met een moordend tempo het peloton zijn wil op. UAE had dus besloten om het kopwerk te doen deze dag. Door het beulswerk werd de vluchtersgroep snel bijgehaald.

Er bleven er in de groep der favorieten maar heel weinig over zo. Nairo Quintana moest lossen. Nog vijf man over hier: Vingegaard, Pogacar, Sepp Kuss, Geraint Thomas en McNulty. Laatstgenoemde raapte als een Pacman de overgebleven vluchters op. Alleen de Noor Andreas Leknessund en de Rigoberto Urán reden er nog voor, maar ook dat mocht niet lang duren.

Aanval ’Pogi’

Kuss en ook Thomas ( de best of the rest eigenlijk) moesten ook lossen en dus raakte Vingegaard steeds geïsoleerder, terwijl ’Pogi’ McNulty nog had. UAE had echt een slagveld aangericht in het peloton. Leknessund werd ook bijgehaald en dus was het Pogacar en McNulty vs. Vingegaard.

Het was wachten op de aanval van de Sloveen en die kwam ook. Hij probeerde het in de afdaling van de Col de Val Louron-Azet, maar de Deense geletruidrager gaf wederom geen krimp. In aanloop naar slotklim Peyragudes sloot McNulty weer aan. Het drietal - met een beukende McNulty aan kop - ging sowieso uitmaken wie de rit zou winnen, met in de wetenschap dat Pogacar de rapste sprint in de benen had. Dat laatste bleek, want Pogacar won inderdaad na een sprint-a-deux de rit. Maar verder won hij er eigenlijk weinig mee.