Frenkie de Jong grijpt met FC Barcelona pas in slotfase winst tegen Cadiz

De Spaanse middenvelder scoorde in de thuiswedstrijd tegen Cádiz in de 82e minuut, door al glijdend de bal na een subtiel passje van Ilkay Gündogan langs de uitblinkende doelman Jeremías Ledesma te schieten. De 20-jarige Pedri hield daarna een T-shirt omhoog met de tekst 'Fuerza Tenerife' (sterkte Tenerife), een verwijzing naar de bosbranden op het eiland waar hij vandaan komt.

Diep in de blessuretijd besliste invaller Ferran Torres het duel met de 2-0. Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee bij de Spaanse kampioen.

Frustratie

Barcelona speelde voor het eerst een officiële thuiswedstrijd in het Olympisch Stadion op de berg Montjuïc, omdat het eigen stadion Camp Nou een grondige renovatie ondergaat. Trainer Xavi zat net als bijna 40.000 supporters op de tribunes. Xavi is voor twee duels geschorst na zijn rode kaart vorige week bij de start van het seizoen tegen Getafe (0-0). De trainer van Barcelona moest toen vertrekken omdat hij zich bij de arbitrage regelmatig beklaagde over de vele overtredingen en het vele tijdrekken van de tegenstander.

Cádiz hanteerde zondag een vergelijkbare tactiek, tot frustratie van de Barcelona-spelers. Bij de Catalanen had de pas net 16-jarige aanvaller Lamine Yamal voor het eerst een basisplaats in La Liga. Het jonge talent verving de geschorste Raphinha, die net als Xavi vorige week rood kreeg.

Geen doelpunten bij Real Betis - Atlético Madrid

Atlético Madrid is er in La Liga niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen Real Betis te winnen. Er vielen geen doelpunten in Sevilla: 0-0.

Memphis Depay werd na een uur gewisseld bij Atlético. Saúl was zijn vervanger. Atlético-trainer Diego Simeone voerde in de tweede helft een aantal offensieve wissels door, maar zonder succes. De Madrilenen hebben van de afgelopen zes uitduels in de competitie er slechts één gewonnen. Thuis werden de laatste tien competitiewedstrijden allemaal gewonnen.

Bij de bezoekers speelde Antoine Griezmann zijn vijfhonderdste competitiewedstrijd in Spanje. De Franse aanvaller kwam ook uit voor Real Sociedad en FC Barcelona.

Atlético was het seizoen maandag begonnen met een 3-1-overwinning op Granada. Toen was Depay wel trefzeker.

Winst voor Blind

Barcelona had moeite om het stugge Cádiz uit elkaar te spelen. De grootste kans in de eerste helft was zelfs voor de bezoekers, na balverlies van verdediger Alejandro Balde rond de middenlijn. Aanvaller Roger kon zo doorlopen richting Ter Stegen, maar schoot tegen de doelman op. Het duurde tot de 82e minuut tot Barcelona de ban wist te breken.

Daley Blind won met Girona FC wel van Getafe: 3-0. De Oranje-international speelde de hele wedstrijd centraal achterin. Blind debuteerde vorige week voor Girona met een gelijkspel bij Real Sociedad (1-1).