Wout Poels zet door in Tour de France na nieuw onderzoek

De Limburger van Bahrain-McLaren kampt met blessures na een val in de openingsrit en onderging zaterdagochtend opnieuw een scan. „Onze medische staf en Wout hebben daaruit geconcludeerd dat hij de Tour kan voortzetten”, meldde zijn ploeg in startplaats Cazères-sur-Garonne.

Poels liep bij de val in Nice een week geleden een scheurtje op in zijn rib en twee blauwe plekken op zijn longen. Sindsdien bungelt hij, als het bergop gaat, meestal aan de staart van het peloton, waar hij normaal juist geldt als een erkend klimmer. Poels is de nummer 168 in het klassement met een achterstand van ruim 1 uur en 42 minuten op leider Adam Yates.

De Limburger hoopt de rustdag van maandag te halen om dan zijn gehavende lichaam even pauze te kunnen gunnen.