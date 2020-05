Omstreden Real Madrid-spits Jovic loopt hielbreuk in thuisquarantaine op

Volgens Spaanse media heeft Jovic zich thuis geblesseerd, vlak nadat hij begin deze week was teruggekeerd uit Servië.

Vermoedelijk kan Jovic enkele weken niet voetballen. Hij kreeg de laatste maanden veel kritiek, omdat hij zowel in Madrid als later in zijn geboorteland Servië niet al te veel rekening hield met de vanwege de coronacrisis getroffen maatregelen.

Zo organiseerde hij een groot feest ter gelegenheid van de verjaardag van zijn vriendin, terwijl dat in Servië uitdrukkelijk was verboden.