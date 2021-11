Ambitieuze Abdi Nageeye ’slechts’ vijfde in New York

De Keniaan Korir soleerde naar de winst in de Amerikaanse metropool en won de jubileumeditie in 2.08.22. Bij de vrouwen won olympisch kampioene Peres Jepchirchir uit Kenia in 2.22.39, vlak voor landgenote Viola Cheptoo.

Nageeye had afgelopen week uitgesproken dat hij voor de winst wilde gaan in New York. Na zijn zilveren plak van afgelopen zomer op de olympische marathon in Sapporo durfde hij naar eigen zeggen groot te denken. „Ik heb olympisch zilver gewonnen en ben een andere atleet dan ik was voor Tokio. Ik ga voor de winst en weet dat het realistisch is”, zei Nageeye. „Ik kan New York winnen.”

Voorste groep

De Nederlands recordhouder (2.06.17) liep aanvankelijk mee in de voorste groep, waaruit de Italiaan Eyob Faniel en de Marokkaan Mohamed El Aaraby al snel wegsprongen. Halverwege de wedstrijd over 42,195 kilometer kwam Nageeye als negende door, een minuut achter de koplopers. De Kenianen Korir en Kibiwott Kandie wisten wel de oversteek naar de kop te maken. Korir ging er al snel alleen vandoor. De 27-jarige Keniaan liep de laatste 10 kilometer solo. El Aaraby eindigde als tweede, Faniel werd derde. De Ethiopische favoriet Kenenisa Bekele, die zes weken geleden al de marathon van Berlijn liep, kwam niet verder dan de zesde plaats.

Korir liep twee jaar geleden bij de vorige editie van de marathon van New York naar de tweede plaats, achter landgenoot Geoffrey Kamworor. Hij vierde zondag in Central Park zijn grootste overwinning als atleet. Korir verdiende net als Jepchirchir 100.000 dollar, omgerekend ruim 86.000 euro. De Keniaanse kwam ook in de buurt bij een bonus van 50.000 dollar voor een parcoursrecord, maar ze bleef enkele seconden verwijderd van de 2.22.31 die haar landgenote Margaret Okayo in 2003 neerzette. Bij de mannen staat het parcoursrecord sinds 2011 met 2.05.06 op naam van de Keniaan Geoffrey Mutai.

Vorig jaar ging de prestigieuze marathon van New York niet door vanwege de coronacrisis. Aan de jubileumeditie deden zo’n 33.000 atleten mee.