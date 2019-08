Feyenoord houdt hoofd koel in Georgische hitte

Tbilisi ligt ver van de Zwarte Zee en dicht tegen de grens met Azerbeidzjan aan. Zelfs laat op de avond was het gisteravond nog 26 graden en vanavond zal het tijdens de wedstrijd in het kolossale stadion van Dinamo niet anders zijn.

De spelers van Feyenoord hadden al zware benen van de lange vliegreis en de hitte maakte hen zo mogelijk nog lomer. „Wat we hier de eerste 48 uur hebben gedaan, is goed eten en drinken, wennen aan de warmte en de lange reis van ons afschudden”, zegt Orkun Kökcü. „Je voelt tijdens de trainingen nog de warmte. Maar dat wordt geen excuus. We focussen ons op het voetbal en gaan ook niet anders spelen dan in de voorbije weken.”

De Feyenoorders weten dat ze in een surrealistische sfeer de return moeten afwerken. Het stadion van Dinamo zal volledig leeg blijven, op enkele journalisten, bestuursleden en een kleine 140 Feyenoord-supporters na. Die laatste groep had al kaarten aangeschaft voordat de straf van de UEFA – een wedstrijd zonder publiek wegens racisme – werd uitgesproken.

„Dinamo heeft een prachtig stadion. Maar of er nu wel of geen supporters op de tribune zitten, wij gaan ons focussen op wéér een overwinning. We hebben thuis gewonnen”, zegt Kökcü. „En we denken dat het hier ook mogelijk is.”

Ook Stam houdt als trainer het hoofd koel. Hij wil dat zijn ploeg vooral defensief de zaken voor elkaar heeft. Daar lag thuis (bij de 4-0 zege) de sleutel en daar zal die nu weer liggen. Stam kan geen beroep doen op Rick Karsdorp en Leroy Fer, die met lichte klachten in Rotterdam zijn achtergebleven. Dat houdt in dat er opnieuw een basisplaats is voor Renato Tapia, terwijl Lutsharel Geertruida waarschijnlijk als rechtsback start.

Bekijk ook: Feyenoord op hoede voor Georgische verrassing