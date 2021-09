Champions League: Arnaut Danjuma scoort voor Villarreal, Mark van Bommel pakt punt in Frankrijk

Titelverdediger Chelsea begon het nieuwe Champions League-seizoen met een kleine overwinning. Dankzij een treffer van Romelu Lukaku wonnen de Londenaren met 1-0 van Zenit Sint Petersburg. Hakim Ziyech speelde 60 minuten mee.

Een mooi voetbalavondje speelde zich in Spanje bij Villarreal-Atalanta af. De Italianen kwamen snel op voorsprong via Remo Freuler. Manuel Trigueros maakte vlak voor rust gelijk. Invaller Danjuma scoorde in de 73e minuut zelfs de 2-1 voor de thuisclub, maar de ’halve Nederlander’ Robin Gosens schoot Atalanta naar een gelijkspel: 2-2.

Bekijk ook: Bayern München doet Barcelona flink pijn in Camp Nou

In Malmö speelde Juventus mét De Ligt een prima wedstrijd. De club uit Turijn won met 3-0, door goals van Alex Sandro, Paulo Dybala vanaf de penaltystip en Alvaro Morata.

De Franse kampioen Lille speelde de thuiswedstrijd tegen het VfL Wolfsburg van Van Bommel en Wout Weghorst. Lang leek het uit te draaien op een 0-0, maar in de 96e minuut wees scheidsrechter Makkelie naar de stip. De VAR greep echter in en zag dat de overtreding buiten het strafschopgebied was gemaakt. Burak Yilmaz wist uit de vrije trap niet te scoren. Eindstand: 0-0.

Bekijk ook: Valse start voor Cristiano Ronaldo en Manchester United in Champions League

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma in de Champions League