Liverpool na ruime zege op drempel van kampioenschap

Virgil van Dijk feliciteert Trent Alexander-Arnold met de openingstreffer van Liverpool. Ⓒ REUTERS

Liverpool heeft opnieuw een grote stap gezet richting de titel in de Premier League. De koploper won in eigen stadion met 4-0 van Crystal Palace en kan donderdag zonder te spelen kampioen worden, als concurrent Manchester City punten verspeelt tegen Chelsea. Liverpool, dat voor het eerst in 30 jaar de titel kan grijpen, heeft 23 punten meer dan ManCity.