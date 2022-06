Alderweireld onder indruk van Oranje: ’Denk dat het fifty-fifty is’

„Door het start- en prijzengeld van alle toernooien waaraan we meededen en door een deel van onze premies af te staan, kunnen de volgende generaties gebruikmaken van dit schitterende complex. Ik weet nog goed dat we onder Georges Leekens en Marc Wilmots in het Grand Plaza Hotel in Brussel zaten en bij Anderlecht trainden”, zegt de 118-voudig international.

„De KNVB heeft al jaren een super professioneel onderkomen in Zeist, maar bij de KBVB is die slag pas de laatste jaren gemaakt. Natuurlijk hebben we nog geen bokaal, maar voor het Belgische voetbal heeft deze generatie écht veel betekend. Los van het feit dat we het volk veel prachtige wedstrijden hebben gegeven”, vervolgt de trotse Vlaming, die een karrenvracht aan toernooi-ervaring heeft.

„Het WK in Qatar is het vijfde opeenvolgende toernooi waaraan we meedoen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De laatste vier EK’s en WK’s zijn we minimaal tot de kwartfinale gekomen. En we zijn in 2018 derde op het WK geworden.”

"De Derby der Lage Landen is sowieso heel bijzonder"

Bijzonder

Alderweireld: „Mensen die vinden dat deze generatie een prijs had moéten pakken, vergeten dat er heel veel landen naar een WK gaan die denken het toernooi te kunnen winnen: Duitsland, Brazilië, Argentinië, Spanje, Frankrijk, Nederland en normaal gesproken Italië. In Rusland waren we dichtbij, speelden we ook het beste voetbal, maar de beste wint niet altijd. We wonnen nog wel van Brazilië, maar kwamen tegen Frankrijk net tekort.”

Alderweireld verheugt zich op het Nations League-treffen met Nederland. „De Derby der Lage Landen is sowieso heel bijzonder. In de geschiedenis was Duitsland de aartsrivaal van Nederland en riep Oranje die emoties op bij België. Maar ik denk dat de derby nu sportief een heel mooie wedstrijd wordt, Nederland toch heel graag wil laten zien dat er een nieuwe generatie aankomt en wij willen bewijzen dat we nog altijd ons mannetje staan. Spannend. We spelen thuis, dus moeten we winnen. Al ben ik onder de indruk van Oranje. Het is geen politiek correct antwoord, maar ik denk dat het fifty-fifty is.”