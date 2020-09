KNVB volgt verzoek AZ: Eredivisieduel met FC Utrecht uitgesteld vanwege Champions League

AZ speelt volgende week dinsdag in Oekraïne tegen Dinamo Kiev voor de Champions League. De club wil meer voorbereidingstijd op dat Europese duel en de KNVB gaat daarin mee.

„Het is een lastige beslissing want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo’n korte termijn. We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven. Het hele Nederlandse voetbal profiteert namelijk van successen in de Champions League en Europa League. Het levert meerdere clubs een financiële bijdrage op én vergroot via de coëfficiëntenranglijst het aantal startplaatsen in deze toernooien”, aldus de KNVB in een verklaring.

Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, is blij dat de KNVB met het verzoek heeft ingestemd. „Men ziet in dat uitstel van deze wedstrijd niet alleen het belang van AZ, maar het belang van het volledige Nederlandse voetbal”, aldus Eenhoorn op de clubsite van AZ.

Een nieuwe speeldatum voor FC Utrecht - AZ is nog niet bekend.

FC Utrecht heeft geen begrip voor het besluit. De club heeft vooral moeite met het late moment van beslissen. „Dit scenario kon drie weken geleden al bedacht worden. Op 31 augustus is de loting verricht en trad het definitieve scenario in werking. Dat er dan nu besloten wordt om de wedstrijd van aanstaande zaterdag uit te stellen, laat ons verbijsterd achter. Het is voor ons onbegrijpelijk en teleurstellend”, zegt Thijs van Es, algemeen directeur van de club.

„Onze spelers en stafleden zijn maanden in training om klaar te zijn voor de start op 12 september. De supporters kijken al weken uit naar eerste officiële wedstrijd in ons stadion. De mensen achter de schermen zijn zich al wekenlang aan het inzetten om deze wedstrijd coronaproof te kunnen organiseren, een enorme klus voor eenieder die hierbij betrokken is. Om dan vijf dagen voor de start te horen dat het niet nodig is geweest, is een grote dreun.”

FC Utrecht voelde zich eerder dit jaar ook benadeeld door de KNVB. De club kon zich zowel via de competitie als de bekerfinale nog plaatsen voor Europees voetbal. De KNVB besloot vanwege het coronavirus de competities en toernooien definitief te stoppen. Willem II mocht op basis van de ranglijst Europa in.