Cillessen is weer speelklaar voor Valencia

De oud-Ajacied en international is voldoende hersteld van een blessure aan zijn rechterbovenbeen om in actie te kunnen kome tegen de nummer 16 van La Liga.

Cillessen raakte begin december geblesseerd. Hij miste daardoor onder meer het duel met Ajax in de Champions League, dat Valencia won. Daardoor gingen de Spanjaarden door in de Champions League en kruist de ploeg in de achtste finales de degens met het Italiaanse Atalanta.

