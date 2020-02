FC Barcelona worstelt met Ajax-opponent Getafe

De Catalanen wonnen in eigen huis met 2-1, dankzij doelpunten van Antoine Griezmann en Sergi Roberto. Beide treffers van de Blaugranas werden in de eerste helft gemaakt.

Angel Rodriguez deed in de 66e minuut iets terug namens Getafe, de club met de meeste overtredingen in de Spaanse competitie, waarna de gasten fel op jacht gingen naar de gelijkmaker. De thuisploeg, met Frenkie de Jong negentig minunten binnen de lijnen, hield echter stand, al kostte het moeite.

Sowieso mocht de ploeg van trainer Quique Setién van geluk spreken dat de VAR in de eerste helft scherp was. Allan Nyam zette Getafe, de nummer 3 van La Liga, in de 25e minuut namelijk op voorsprong, maar vanwege een overtreding van de verdediger op Samuel Umtiti werd de treffer teruggedraaid.

FC Barcelona staat dankzij de zege weer op gelijke hoogte met koploper Real Madrid. Beide ploegen hebben 52 punten. De Koninklijke kan het verschil zondag, wanneer het in eigen huis tegen Celta de Vigo speelt, weer vergroten.

Angel Rodriguez

Doelpuntenmaker Rodriguez van Getafe staat nadrukkelijk in de belangstelling van Barça, dat een vervanger voor de langdurig geblesseerde Ousmana Dembélé mag aantrekken.

Lionel Messi

Lionel Messi verzorgde de assist bij de 1-0, maar was voor het vierde competitieduel op een rij niet trefzeker. Iets wat sinds november 2013 niet meer voor kwam.