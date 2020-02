Kiki Bertens wint tiende WTA-titel in carrière

Een toernooi winnen is al moeilijk, maar een titel prolongeren is slechts voor weinigen weggelegd. Wie een jaar later terugkeert op de plek waar het grote succes is geboekt, voelt namelijk grote druk omdat de kans groot is flink wat ranglijstpunten te verliezen.

Bertens (die als tweede was geplaatst) maakte vooral in de beginfase van dit evenement nog een wat nerveuze indruk, maar slaagde er toch in om in haar eerste drie partijen drie ‘thuisspelende’ Russinnen te verslaan. Het beste had de Nederlandse nummer één voor het laatst bewaard, want in de finale gaf ze Elena Rybalina uit Kazachstan geen serieuze kans: 6-1, 6-3.

De 20-jarige Rybalina is één van de talenten uit Oost-Europa die in het afgelopen jaar van zich deden spreken. Een jaar geleden stond de geboren Russin, die sinds 2018 voor Kazachstan uitkomt, nog als nummer 196 van de wereld genoteerd. Maar mede dankzij toernooiwinst in het Australische Hobart stijgt ze naar plaats 25 en dankzij haar finaleplaats in Sint Petersburg zal ze de toptwintig binnenstormen. Bertens zal komende week haar achtste plek consolideren, maar mag bijzonder tevreden zijn.

De wrange smaak van het Fed Cupdrama in Den Haag, waarbij Bertens en Demy Schuurs nipt het beslissende dubbelspel verloren, is dus weggespoeld. Vorige jaar, na de spraakmakende titel in Madrid, had Bertens in Palermo en in Rosmalen de mogelijkheid om in de finale haar tiende titel te pakken. Dat lukte niet en daarom is dit succes in Sint Petersburg extra prettig. Na een veelbesproken coachwissel, waarbij Raemon Sluiter plaatsmaakte voor Elise Tamaëla, kan Bertens dus nog steeds toernooien winnen. In dit geval mocht ze ook nog een cheque ter waarde van ruim 135 duizend euro in ontvangst nemen.

Al voor de finale had Bertens zich teruggetrokken voor het toernooi in Dubai waar de loting haar had gekoppeld aan haar vroegere idool Kim Clijsters, die in de oliestaat na zeven jaar haar comeback maakt. Maar van deze interessante Nederland – België gaat het dus niet komen. Bertens gaat van haar welverdiende rust genieten en laat deze bijzondere clash aan zich voorbijgaan.