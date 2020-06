Opleving coronavirus bedreigt Amerikaanse sportcompetities

De Amerikaanse golfer Nick Watney trok zich terug voor de tweede ronde van het RBC Heritage omdat hij besmet bleek met het coronavirus. Watney is de eerste golfer op de vorige week hervatte PGA Tour die positief heeft getest.

Voetbalclub Inter Miami CF meldde ook dat één speler positief is op Covid-19. Alle ploegen uit de MLS gaan binnenkort naar Orlando, om daar op een deel van het complex van Disney World in toernooivorm het seizoen te hervatten. Ook de basketballers uit de NBA gaan dat daar doen. Juist Florida is een van de staten waar het virus weer is opgelaaid.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde vrijdag dat er een dag eerder met 150.000 coronabesmettingen op één dag een record was gevestigd. Volgens de WHO versnelt de coronapandemie zich. Er wordt ook steeds meer getest. Bijna de helft van de nieuwe gevallen werd in de VS geregistreerd.

Het seizoen in de NBA, MLS en NHL werd in maart onderbroken vanwege de coronacrisis. De start van de MLB is tot nader order uitgesteld. De clubs discussiëren nog altijd met afgevaardigden van de spelers over de voorwaarden om te gaan beginnen aan het seizoen. De clubs waren al in training, maar onder meer Philadelphia Phillies, San Francisco Giants en Toronto Blue Jays besloten deze week hun trainingsfaciliteiten te sluiten vanwege besmettingen binnen de ploeg. Bij de Phillies testten vijf spelers en drie stafleden positief.