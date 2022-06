Sport Kort: IJshockeybond trekt stekker uit de BeNe-League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

MotoGP-coureur Miller volgend jaar naar Red Bull KTM

11.02 uur: MotoGP-coureur Jack Miller rijdt vanaf volgend seizoen voor het team Red Bull KTM. De nummer 4 van vorig seizoen in de hoogste raceklasse reed in 2014 ook al op een KTM en heeft er nu een contract voor de komende twee seizoenen getekend. De 27-jarige Australiër won tijdens zijn loopbaan drie races in de MotoGP.

Miller werd in zijn vorige periode bij KTM tweede in de Moto3, waarna hij overstapte naar de MotoGP. Dit seizoen rijdt hij daar voor Ducati. De Australiër staat negende in de tussenstand.

Hij wordt volgend seizoen bij KTM de teamgenoot van Brad Binder.

IJshockeybond trekt stekker uit de BeNe-League

09.10 uur: De Nederlandse ijshockeybond heeft de samenwerking met de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) in de BeNe-League per direct beëindigd. De competitie tussen Nederlandse en Belgische clubs werd dit jaar voor de zesde keer gehouden, de titel ging haar Heerenveen.

Volgens IJshockey Nederland staan de door de Belgische bond gekozen uitgangspunten haaks op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland. Beide bonden konden niet tot overeenstemming komen over hoe de gezamenlijke competitie volgend seizoen een vervolg zou moeten krijgen.

„Bij gebrek aan voldoende draagvlak ziet IJshockey Nederland daarom helaas geen heil meer in de voortzetting van verdere samenwerking met de KBIJF waardoor er een einde komt aan de BeNe-League”, liet de bond weten. Die richt zich nu op de voorbereiding voor een sterke nationale competitie.

Volleyballers verliezen eerste duel van Japan in Nations League

07.23 uur: De volleyballers hebben woensdagavond hun eerste wedstrijd in de Nations League verloren. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia was Japan met 3-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 22-25 26-24 25-22 25-17.

Oranje won de eerste set nog met 25-22 en ging in de tweede set met 23-18 aan de leiding. Japan kwam echter terug en pakte alsnog de set. Daarna namen ze Japanners het initiatief in de wedstrijden over en wonnen overtuigend.