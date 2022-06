Sport Kort: Oud-bondscoach Algerijns elftal Madjer veroordeeld wegens fraude

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Record aan prijzengeld in Wimbledon

15.47 uur: Wimbledon heeft voor de komende editie van het tennistoernooi een recordbedrag van 40,35 miljoen pond aan prijzengeld. Omgerekend is dat ruim 47 miljoen euro. Voor de kampioenen bij de vrouwen en de mannen ligt een bonus van 2,3 miljoen euro klaar, meldt het grandslamtoernooi in Londen.

Er is sprake van 11,1 procent meer prijzengeld dan vorig jaar, toen corona invloed had op het toernooi en minder toeschouwers de beroemde grasbanen mochten bezoeken. Ten opzichte van de laatste 'normale' editie in 2019 is het meer dan 5,4 procent.

De verwachting was dat het schrappen van punten voor de wereldranglijsten zou leiden tot een lager bedrag aan prijzengeld, maar de organisatie verwacht een massale opkomst van publiek en heeft ervoor gekozen toch meer geld uit te keren aan de tennissers. Een speler die in de eerste ronde van het enkelspel wordt uitgeschakeld, krijgt nog 50.000 pond (58.000 euro).

De tennisbonden WTA en ATP hebben besloten geen punten voor de rankings bij de vrouwen en de mannen toe te kennen, omdat Wimbledon als enige toernooi geen Russische en Belarussische spelers onder neutrale vlag laat meedoen.

Wimbledon begint op 27 juni. Novak Djokovic verdedigt de titel bij de mannen. In het vrouwentoernooi is de titel vacant, omdat de Australische Ashleigh Barty is gestopt.

Russische wielrenner Zakarin beëindigt loopbaan

15.42 uur: Ilnoer Zakarin (32) zet een punt achter zijn loopbaan. De Rus reed sinds 2021 voor Gazprom-RusVelo, dat na de Russische inval in Oekraïne zijn licentie verloor. Dit seizoen kwam de Russische renner alleen in actie tijdens de Ronde van Valencia.

In 2015 schreef hij de Ronde van Romandië op zijn naam. Twee jaar later werd hij derde in het eindklassement van de Vuelta. Verder heeft hij een ritzege in de Ronde van Frankrijk en twee ritzeges in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. "Ik heb meer dan twintig jaar met verschillende wedstrijden, successen en obstakels gekend. Nu ben ik klaar om verder te gaan", schreef Zakarin op sociale media.

De Rus gaat aan de slag bij Inex Club, een bedrijf uit Cyprus dat sportevenementen organiseert en atleten begeleidt.

Oud-bondscoach Algerijns elftal Madjer veroordeeld wegens fraude

15.11 uur: Rabah Madjer, voormalig bondscoach van het Algerijnse voetbalelftal, is donderdag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden vanwege boekhoudkundige fraude. Dat melden lokale media. Madjer was eigenaar van twee kranten, 'Al Balagh' en 'Al Balagh Erriadhi', en zou door zijn gegaan met het innen van reclamecheques toen die werden opgeheven.

Voor aanklachten omtrent valsheid in geschrifte en het afleggen van valse verklaringen kreeg Madjer geen straf. Net als mede-beschuldigde Brahim M. heeft hij tien dagen om beroep aan te tekenen. Beiden moeten een boete van 500.000 dinar (3200 euro) betalen aan het Nationale Agentschap van Uitgave en Reclame (ANEP).

Madjer, voormalig sterspeler van FC Porto, scoorde in de finale van de Europa Cup I in 1987 met een hakbal tegen Bayern München. FC Porto won de finale met 2-1. Na zijn spelerscarrière was Madjer verschillende keren bondscoach van Algerije.

Vorige week had de openbare aanklager in Algiers een gevangenisstraf van achttien maanden geëist tegen de voormalige bondscoach.

Premier League-wedstrijden voorlopig niet te zien op Russische tv

14.26 uur: Voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League zullen voorlopig niet te zien zijn bij de Russische televisiezender Match TV. De Premier League heeft het contract met de Russische zender opgeschort als reactie op de Russische invasie in Oekraïne, zo melden verschillende Britse media.

In maart werd het contract met de Russische omroeppartner Rambler, die de uitzendrechten tot en met het einde van seizoen 2021-2022 had, al opgeschort. Match TV, eigendom van energiegigant Gazprom, haalde vervolgens het contract binnen voor de komende zes seizoenen: van 2022 tot 2028. Zolang de oorlog voortduurt zal die overeenkomst echter niet worden nageleefd.

Match TV zou ongeveer 43 miljoen pond (omgerekend zo'n 50 miljoen euro) hebben betaald voor de zes seizoenen.

Evenepoel kopman Quick-Step in Ronde van Zwitserland

12.41 uur: De Belg Remco Evenepoel gaat zondag in de Ronde van Zwitserland als kopman van team Quick-Step Alpha Vinyl van start. Hij wordt bijgestaan door onder anderen de Deen Kasper Asgreen, de Belg Ilan Van Wilder en de Italiaan Fausto Masnada.

Voor Van Wilder en Masnada is het hun terugkeer in het peloton. Van Wilder keert terug van een kaakbeenbreuk die hij opliep bij een val in Luik-Bastenaken-Luik, terwijl Masnada terugkeert na de ziekte van Pfeiffer.

De Belgen Tim Declercq en Louis Vervaeke en de Brit James Knox completeren de ploeg. „De Ronde van Zwitserland is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, met een sterk deelnemersveld en een zeer hoog niveau. We zullen zien wat Remco daar kan doen”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. „We kunnen voor een ritzege gaan met deze solide en gemotiveerde ploeg, maar ook voor een mooie uitslag in het eindklassement”, zegt hij. Evenepoel won eind vorige maand de Ronde van Noorwegen, waar hij drie van de zes ritten op zijn naam schreef.

De Ronde van Zwitserland begint zondag en duurt tot 19 juni.

MotoGP-coureur Miller volgend jaar naar Red Bull KTM

11.02 uur: MotoGP-coureur Jack Miller rijdt vanaf volgend seizoen voor het team Red Bull KTM. De nummer 4 van vorig seizoen in de hoogste raceklasse reed in 2014 ook al op een KTM en heeft er nu een contract voor de komende twee seizoenen getekend. De 27-jarige Australiër won tijdens zijn loopbaan drie races in de MotoGP.

Miller werd in zijn vorige periode bij KTM tweede in de Moto3, waarna hij overstapte naar de MotoGP. Dit seizoen rijdt hij daar voor Ducati. De Australiër staat negende in de tussenstand.

Hij wordt volgend seizoen bij KTM de teamgenoot van Brad Binder.

IJshockeybond trekt stekker uit de BeNe-League

09.10 uur: De Nederlandse ijshockeybond heeft de samenwerking met de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) in de BeNe-League per direct beëindigd. De competitie tussen Nederlandse en Belgische clubs werd dit jaar voor de zesde keer gehouden, de titel ging haar Heerenveen.

Volgens IJshockey Nederland staan de door de Belgische bond gekozen uitgangspunten haaks op de normen, waarden en ambitieplannen van IJshockey Nederland. Beide bonden konden niet tot overeenstemming komen over hoe de gezamenlijke competitie volgend seizoen een vervolg zou moeten krijgen.

„Bij gebrek aan voldoende draagvlak ziet IJshockey Nederland daarom helaas geen heil meer in de voortzetting van verdere samenwerking met de KBIJF waardoor er een einde komt aan de BeNe-League”, liet de bond weten. Die richt zich nu op de voorbereiding voor een sterke nationale competitie.

Volleyballers verliezen eerste duel van Japan in Nations League

07.23 uur: De volleyballers hebben woensdagavond hun eerste wedstrijd in de Nations League verloren. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia was Japan met 3-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 22-25 26-24 25-22 en. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia was Japan met 3-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 22-25 26-24 25-22 25-17.

Oranje won de eerste set nog met 25-22 en ging in de tweede set met 23-18 aan de leiding. Japan kwam echter terug en pakte alsnog de set. Daarna namen ze Japanners het initiatief in de wedstrijden over en wonnen overtuigend.