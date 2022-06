Sport Kort: Volleyballers verliezen eerste duel van Japan in Nations League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleyballers verliezen eerste duel van Japan in Nations League

07.23 uur: De volleyballers hebben woensdagavond hun eerste wedstrijd in de Nations League verloren. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia was Japan met 3-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 22-25 26-24 25-22 en. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia was Japan met 3-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza: 22-25 26-24 25-22 25-17.

Oranje won de eerste set nog met 25-22 en ging in de tweede set met 23-18 aan de leiding. Japan kwam echter terug en pakte alsnog de set. Daarna namen ze Japanners het initiatief in de wedstrijden over en wonnen overtuigend.