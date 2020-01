Dominic Thiem naar finale Australian Open

Zverev, die een niet al te beste voorbereiding kende op het eerste grandslamtoernooi van het jaar, was in de eerste set nog de baas over Thiem. De Duitser sukkelde voorheen met zijn opslag, maar dat was in de eerste set van de halve finale van de Australian Open weinig van te zien. Maar liefst 90% van zijn eerste opslag ging in. Mede daardoor pakte Zverev de openingsset.

In de tweede set bleef Thiem op hetzelfde niveau opereren, terwijl Zverev een klein beetje wegzakte. Daar profiteerde de Oostenrijker van en trok de tweede set naar zich toe.

Bij de laatste twee sets serveerde Zverev weer sterk, maar het lukte Thiem om toch overeind te blijven, alles terug te slaan en een tiebreak uit het vuur te slepen. Net zoals in zijn kwartfinale tegen Rafael Nadal kwam de Oostenrijkse nummer vijf van de wereld bovendrijven in de beslissende fase van de set. Via twee tiebreaks veroverde hij het ticket voor de finale van de Australian Open, waar Novak Djokovic zondag staat te wachten.

Het is de derde keer dat Thiem in de finale van een grandslam staat. In 2018 en 2019 stond hij op het gravel van Roland Garros in de eindstrijd. Tot twee keer toe was Nadal hem te machtig.

Bekijk ook: Djokovic ten koste van Federer naar finale Australian Open