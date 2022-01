Patrick Roest pakt gouden medaille op 5 kilometer EK Afstanden

Bergsma reed in de rit voor die van Roest naar een tijd van 6.13,47, bijna twee seconden langzamer dan de eindwinnaar. De Noor Hallgeir Engebråten eiste het brons op. Roest maakte het verschil met de concurrentie in het tweede deel van de race. Hij versnelde waar de rondjes opliepen bij Bergsma en Engebråten en was de snelste. Wereldrecordhouder Nils van der Poel uit Zweden ontbrak op deze EK.

Sven Kramer startte al in de eerste rit. De drievoudig olympisch kampioen bleef met 6.18,11 ver van de tijd van 6.12,29 waarmee hij anderhalve week geleden op het olympisch kwalificatietoernooi derde werd. Hij werd er nu zesde mee. Kramer zag de rondetijden al snel iets oplopen en ging in de laatste ronden niet meer voluit. Het was de laatste officiële wedstrijd van het 35-jarige schaatsicoon in Thialf.

Roest en Kramer hadden vrijdag op de ploegachtervolging al de gouden medaille veroverd, door samen met ploeggenoot Marcel Bosker Noorwegen en Italië voor te blijven. Eerder op de zaterdagmiddag wonnen de Nederlandse mannen (Kai Verbij, Tijmen Snel en Merijn Scheperkamp) al goud op de teamsprint, terwijl bij de vrouwen Femke Kok de snelste was bij de vrouwen op de 500 meter.