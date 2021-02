Rafael Nadal rekent af met rugpijn en met opponent

Voor de 34-jarige Nadal was het zijn eerste wedstrijd van het jaar. In aanloop naar de Australian Open zou hij deelnemen aan de ATP Cup, maar op het landentoernooi kwam hij vanwege rugproblemen niet in actie. In zijn eerste partij leek Nadal weinig last te hebben van zijn rug.

„Het waren vijftien lastige dagen voor me met de zorgen om mijn rug, dus ik moest overleven vandaag. Ik heb gedaan wat ik moest doen”, zei Nadal. „Natuurlijk was het geen ideale voorbereiding voor me, maar ik leef van dag tot dag.”

In de tweede ronde neemt Nadal het op tegen de winnaar van het duel tussen de qualifiers Michael Mmoh en Viktor Troicki.

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin is goed begonnen aan de Australian Open. De als vierde geplaatste titelverdedigster in Melbourne versloeg in de Rod Laver Arena in twee sets de Australische Maddison Inglis: 7-5 6-4.

Kenin won vorig jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbiñe Muguruza in drie sets te verslaan. Het was haar eerste grandslamzege. Tegen de 23-jarige Inglis, die startte op een wildcard, had de 22-jarige Amerikaanse in beide sets genoeg aan twee breaks. Kenin leverde zelf haar opslagbeurt in beide sets een keer in, maar pakte de zege op haar derde matchpoint.

Azarenka vliegt er direct uit

Victoria Azarenka is al in de openingsronde van de Australian Open uitgeschakeld. De tweevoudig kampioene werd met 7-5 6-4 verrast door de Amerikaanse Jessica Pegula.

Victoria Azarenka ligt eruit in Melbourne. Ⓒ ANP/HH

De 31-jarige Azarenka, de nummer 13 van de wereld, was in 2012 en 2013 de beste in Melbourne. In de jaren die daarop volgden vielen haar prestaties wat tegen, maar vorig jaar kwam ze sterk terug en was ze finaliste op de US Open.

Pegula, de mondiale nummer 61, had nog nooit een wedstrijd gewonnen op de Australian Open. Ze stond vorig jaar in de derde ronde van de US Open.