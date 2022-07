Hyballa steeds korter aan het roer, trainer na twee duels weg bij Trencin

Bij NAC was hij slechts vijf maanden trainer, bij Wisla Kraków in Polen was de periode een halve maand langer, terwijl hij bij het Deense Esbjerg fB wegens onenigheid met de spelersgroep na drie maanden vertrok. Ook bij het Duitse Türkgücü München duurde het niet lang alvorens hij vertrok, slechts twee maanden, maar zijn periode bij AS Trencin spant de kroon. Na goed anderhalve maand, hij werd op 12 juni aangenomen, is Hyballa alweer vertrokken.

Na een wisselvallige voorbereiding speelde Trencin, de club van Tscheu La Ling, twee competitieduels in de Slowaakse competitie. Een 0-0 tegen MSK Zilina en een 4-0 oorwassing bij landskampioen Slovan Bratislava leidden tot het „met wederzijds goedvinden” uit elkaar gaan van de club en trainer. Verder wordt er niet dieper ingegaan op de redenen voor het vertrek.

Overigens duurt niet elke periode van Hyballa zo kort. Direct na zijn avontuur bij NEC had hij bij DAC 1904 anderhalf jaar de touwtjes in handen. Eerder werkte hij ongeveer even lang al bij Alemannia Aachen.