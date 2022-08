Officieel: Feyenoord strikt Ezequiel Bullaude

„Ik ben heel blij dat deze kans op mijn pad is gekomen”, aldus Bullaude op de site van de Rotterdammers. „Toen ik hoorde dat Feyenoord interesse in me had heb ik geen moment getwijfeld. Nu ik hier ben zal ik me natuurlijk moeten aanpassen aan het leven hier, maar wil ik wel zo snel mogelijk het beste van mezelf laten zien. Het team helpen waar nodig, zowel op aanvallend vlak als verdedigend.”

In totaal kwam de talentvolle Argentijn tot 96 officiële wedstrijden voor Godoy Cruz waarin hij goed was voor achttien treffers en negen assists.