Van Gaal stoot bij zege op Senegal Advocaat definitief van troon

Van Gaal deelt de eerste plek nu nog met Dick Advocaat. De 75-jarige Hagenaar had voor de 37 zeges 62 wedstrijden nodig, Van Gaal bereikte dat aantal na 58 interlands. Beide trainers waren in drie verschillende periodes bondscoach van Oranje.

De Brit Bob Glendenning, bondscoach van 1923 tot 1940, is derde op de lijst met 36 overwinningen. Marco van Basten (35 zeges) en Bert van Marwijk (34) nemen respectievelijk de vierde en vijfde plek in.

Dat Van Gaal maandag alleen aan kop kan komen, heeft hij ook te danken aan inspanningen van de KNVB. De bondscoach brak een jaar geleden, vlak voor het beslissende duel met Noorwegen (2-0) in de WK-kwalificatie, een heup na een valpartij bij het parkeren van zijn fiets. Hij volgde de wedstrijd daarom noodgedwongen in een rolstoel vanuit een skybox in De Kuip. Assistent Danny Blind was die dag officieel hoofdtrainer. "Later bleek dat dit op verzoek kon worden veranderd, waarop de KNVB heeft besloten dat te doen", meldt de voetbalbond.

Glendenning is recordhouder als het gaat om de meeste interlands als bondscoach van het Nederlands elftal, te weten 87. Advocaat is tweede met 62 wedstrijden en Van Gaal staat nu nog op 58. Als Oranje op het WK in Qatar minimaal de kwartfinales bereikt, neemt Van Gaal de tweede plek van Advocaat over.

Rinus Michels, die Oranje in 1988 met de Europese titel de tot dusverre enige hoofdprijs bezorgde, kwam tot 53 interlands.