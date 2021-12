Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik hoef maar die ene bal te krijgen’ Max Verstappen als voorbeeld: Estavana Polman wil pieken op juiste moment

CASTELLON DE LA PLANA - De ogen waren zondag massaal gericht op de onvergetelijke ontknoping in de Formule 1, maar vandaag wacht in het handbal voor de Nederlandse vrouwen ook een spannende apotheose op het WK. Als Zweden op de slotdag van de hoofdfase zijn favorietenstatus waarmaakt tegen Roemenië, dan mag Oranje later op de avond niet verliezen van angstgegner Noorwegen. Alleen dan is de kwartfinale een feit voor de titelverdediger.