Franse voetballer Julan (23) overleden

„Avant Guingamp is in rouw. De club is diep bedroefd om vanmiddag te horen te krijgen van de plotselinge dood van onze speler Nathael Julan. Op deze tragische dag komen alle leden van de club samen om hun steun te betuigen aan de familie van Nathael”, schrijft Guingamp op Twitter. De oefenwedstrijd tegen Concarneau, die zaterdag op het programma stond, is afgelast.

