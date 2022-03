Heeft vaccinweigeraar Kimmich toch een prik genomen? ’Bayern-speler Joshua Kimmich heeft zich alsnog laten vaccineren’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Joshua Kimmich Ⓒ ANP/HH

MUNCHEN - De Duitse topvoetballer Joshua Kimmich is vermoedelijk dan toch gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat schrijft Bild woensdag op basis van een event waaraan de international eerder deze maand deelnam met zijn club Bayern München. Dat was alleen toegankelijk voor gevaccineerden of mensen die hersteld zijn van het virus.