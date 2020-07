Ferrari hoopt in Oostenrijk al met updates te komen

De Scuderia heeft duidelijk problemen met de eigen auto, zowel wat de motor als het chassis betreft. (Aerodynamische) updates werden pas voor de derde race in Hongarije verwacht, maar CEO Louis Camilleri laat nu weten dat er hard wordt gewerkt om in ieder geval een deel van dat nieuwe ’pakket’ klaar te hebben voor de tweede Grand Prix op de Red Bull Ring komend weekeinde.

„We weten dat we veel werk moeten verzetten”, aldus Camilleri, die zag dat Sebastian Vettel op zaterdag niet eens de derde kwalificatiesessie haalde. Hij startte uiteindelijk als elfde, teamgenoot Leclerc als zevende.

„Dat zijn zeker niet de startposities die horen bij een team als Ferrari en we moeten direct antwoorden. Het is duidelijk dat we op alle fronten moeten verbeteren. Ik ben blij met de directe reactie en het werk van teambaas Mattia Binotto en het hele team.”