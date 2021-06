Arantxa Rus grijpt naast eerste WTA-titel

Arantxa Rus in actie. Ⓒ HH/ANP

Het is Arantxa Rus niet gelukt om haar eerste WTA-titel in het enkelspel te veroveren. De dertigjarige Nederlandse verloor in de finale van het graveltoernooi in de Kroatische stad Bol van Jasmine Paolini. De Italiaanse won in twee sets: 6-2 7-6 (4).