Glory trekt verder Europa in en gaat naar Bulgarije

Koprivlenski traint al geruime tijd in Nederland, bij Mike’s Gym, en komt dus uit de stal van Mike Passenier, beschouwd als ’s werelds grootste kickbokstrainer. Hij neemt het op tegen de Roemeen Sorin Caliniuc (27). Het ligt in de lijn der verwachting dat er één of meerdere Nederlandse vechters zullen deelnemen in Bulgarije, één van de (vechtsport)landen dieper in Europa gelegen, waar zij een aannemelijk grotere status genieten dan in eigen land. Glory 88 op 9 september, met de terugkeer van Badr Hari tegen de Engelsman James McSweeney, vindt al in Parijs plaats.

De grotere evenementen van Glory zullen (voorlopig) in Nederland blijven plaatsvinden. Denk aan het titelgevecht tussen Rico Verhoeven en Tariq Osaro (wanneer Verhoeven in het najaar fit blijkt). De organisatie krijgt via de uitnodiging van de Bulgaren de mogelijkheid internationaal zijn tentakels verder uit te zetten.

Begin dit jaar werd al gevochten in het Mexicaanse Tulum (Glory Rivals 5) en eind 2022 in het Japanse Tokyo (Glory Rivals 4). In 2018 en 2019 werden de Verenigde Staten en China nog meermaals aangedaan. Sinds de coronacrisis werden evenementen vooral in Nederland en Duitsland afgewerkt.