Premium Het beste van De Telegraaf

Modric jaagt op eerste prijs met nationale ploeg ’Cruijff van de Balkan’ treft unieke laatbloeier

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Luka Modric. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Uitgerekend in het land van Johan Cruijff, de grootheid waarmee Luka Modric zo vaak is vergeleken, hoopt de Cruijff van de Balkan in de Nations League-finale tegen Spanje (zondag om 20.45 uur) de eerste hoofdprijs te pakken met zijn land. Zilver en brons op het WK prijken al op zijn palmares, maar een toernooi winnen deed Modric nog nooit met Kroatië. Modric is er zeer op gebrand om in zijn wellicht laatste interland dat hiaat weg te werken.