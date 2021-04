Familie Oosting vanuit Emmen uitgewaaierd over Eredivisie

Sport zit de familie Oosting in het bloed. Zo ook bij Joseph en zijn zoon Thijs Oosting. Ⓒ Rias Immink

WAALWIJK - De familie Oosting is onlosmakelijk verbonden met FC Emmen, ook al zijn vader Joseph en zoon Thijs al enige jaren geleden uitgewaaierd over de Eredivisie. De band met zijn oude cluppie is voor Joseph, assistent-trainer bij Vitesse, nog altijd sterk en daarom is het dit weekeinde wel even ingewikkeld als zoon Thijs het met RKC Waalwijk in een degradatiekraker opneemt tegen FC Emmen. „Ik zit wel een klein beetje in een spagaat. Je wil altijd het beste voor je kind, dus ik gun het hem dat hij weer kan scoren. Maar ik hoop natuurlijk wel dat FC Emmen erin weet te blijven.”