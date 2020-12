Peter Wright voelt geen druk voor WK darts: ’Mijn droom al waargemaakt’

„Ik heb mijn droom al waargemaakt, dus het maakt mij niet meer zoveel uit wat er gebeurt. Het is iets dat niemand mij ooit af kan nemen”, zo luidt de nuchtere verklaring van de 50-jarige Wright. „Er zijn andere jongens die het WK nog nooit hebben gewonnen, de druk ligt bij hen.”

Dat hij geen druk voelt, betekent niet dat Wright ongemotiveerd ten tonele zal verschijnen. „Ik zal er alles aandoen om de Sid Waddell Trophy nog een keer te winnen. Geef me geen kans als ik tegen je speel, want ik grijp die me beide handen aan. Om eerlijk te zijn denk ik dat ik een goede kans maak om de titel met succes te verdedigen.”

Gerwyn Price

Naast Wright lijkt de als derde geplaatste Gerwyn Price een andere belangrijke kandidaat voor de wereldtitel. Dit tot zijn eigen verbazing. „Een paar maanden geleden dacht ik nog dat 2020 een jaar was om snel te vergeten”, zegt de Welshmen refererend aan zijn uitschakeling in de eerste ronde op World Matchplay in juli. „Dat is nu wel veranderd. Sterker nog, het is uiteindelijk een van mijn beste jaren tot dusver, gelet op mijn resultaten.”

Wel was Price tijdens zijn laatste optredens iets minder scherp. „Ik heb een paar weken rust gehad en die kwamen mij niet slecht uit. De break heeft mij de kans gegeven me op te laden. Ik hoop straks weer helemaal scherp te zijn, want dit is een prijs die ik heel graag wil winnen.”

Zonder publiek

Toch weet Price dat er voor hem een gevaar op de loer ligt. „Ik vind het soms moeilijk om te spelen zonder de aanwezigheid van het publiek. Maar goed, dat is voor alle darters hetzelfde en daar moeten we mee zien om te gaan.”