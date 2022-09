Luis Suarez blijft inderdaad niet langer bij Nacional

„Zo hebben we dat afgesproken in zijn contract”, aldus Fuentes tegenover ESPN. We hebben Suárez er nog een keer naar gevraagd, maar hij gaat weg. Dit zeg ik om geen valse hoop te wekken bij de fans op een langer verblijf.”

Suarez debuteerde in mei 2005 op zijn achttiende als profvoetballer in de hoofdmacht van Nacional. Na één vol seizoen verhuisde hij naar Nederland om te gaan spelen bij FC Groningen en daarna bij Ajax.

Via Liverpool en FC Barcelona belandde de Uruguayaan bij Atlético Madrid om vervolgens weer naar zijn oude club te verkassen. Dat deed hij om zijn deelname aan het WK in Qatar later dit jaar niet in gevaar te brengen. Dat wordt zijn vierde toernooi om de wereldtitel.