’Zo vaak maak je niet winnende goal in 97e minuut’ Dubbel gevoel bij FC Utrecht na onterecht afgekeurd doelpunt

Door Jeroen Kapteijns

Mike van der Hoorn dacht de winnende te hebben gemaakt tegen RKC. Ⓒ ANP Pro Shots

UTRECHT - Zaterdag na middernacht had FC Utrecht-trainer René Hake een onderonsje met scheidsrechter Richard Martens over de afgekeurde goal van Mike van der Hoorn in de 97e minuut van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk, waarbij de arbiter geen duimbreed toegaf. Een dag later haalde Hake zijn gelijk toen scheidsrechterscoördinator Reinold Wiedemeijer bij ESPN aangaf, dat de goal ten onrechte niet was toegekend en dat Martens en VAR Robin Gansner fout zaten.