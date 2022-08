Rafael Nadal bij rentree direct onderuit

Voor de 36-jarige Spanjaard was het de eerste keer dat hij weer in actie kwam sinds zijn buikspierblessure op Wimbledon. Hij trok zich daar terug voor de halve finale tegen Nick Kyrgios. De Australiër verloor vervolgens in de finale van Novak Djokovic.

Het ATP-toernooi van Cincinatti is een van de laatste voorbereidingstoernooien op de US Open, die over anderhalve week begint.