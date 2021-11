Kiran Badloe komt tijdens sabbatical 15 kilogram aan

Premium Binnenland

QR-check in de kleedkamer: ’Even wennen, maar wel logisch’

Het is even wennen, maar de aangescherpte coronamaatregelen weerhouden amateursporters er veelal niet van om het veld op te gaan en hun wedstrijden te spelen, bleek zaterdag. Wel is het voor clubs soms lastig voldoende mensen voor de verplichte QR-checks paraat te hebben. De coronapas is vanaf zater...