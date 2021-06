Deze Oranje Leeuwinnen gaan mee naar de Olympische Spelen

De spelersgroep telt in de personen van PSV-verdediger Aniek Nouwen en Lynn Wilms (FC Twente) twee debutanten op een groot eindtoernooi. Ajax-keeper Lize Kop, die de afgelopen interlands moest missen als gevolg van een hoofdblessure, keert terug in het keurkorps van de Oranjevrouwen.

De voltallige selectie - die voor deze speciale gelegenheid op de social-kanalen wordt gepresenteerd door 22 meiden van de amateurverenigingen waar de OranjeLeeuwinnen ooit begonnen met voetballen en die ook dromen om later voor Oranje te spelen - luidt als volgt:

Lineth Beerensteyn (Bayern München, Dui), Anouk Dekker (HSC Montpellier, Fra)*, Merel van Dongen (Atlético Madrid, Spa), Daniëlle van de Donk (Arsenal, Eng), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (FC Twente), Loes Geurts (BK Häcken, Zwe)*, Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United, Eng), Renate Jansen (FC Twente)*, Dominique Janssen (VfL Wolfsburg, Dui), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion, Eng)*, Lize Kop (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona, Spa), Vivianne Miedema (Arsenal, Eng), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal, Eng), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg, Dui), Sherida Spitse (Ajax), Sari van Veenendaal (PSV) en Lynn Wilms (FC Twente).

De reglementen van IOC/FIFA schrijven op dit moment voor dat alle deelnemende landen maximaal achttien spelers plus vier reservespelers mogen meenemen naar Tokio. De vier reserves mogen in geval van blessures of bijzondere omstandigheden worden doorgeschoven.

Op het verzoek aan de verantwoordelijke instanties van onder meer Zweden, VS, Canada en Nederland om de selectie uit te mogen breiden, is nog geen officiële reactie gekomen. Boven de eerste 22 geselecteerden zullen PSV-spits Joëlle Smits en ADO Den Haag-keeper Barbara Lorsheyd nog tot en met de dag voor de eerste groepswedstrijd (21 juli) met de groep meetrainen. Zij blijven zo stand-by in het geval er iets met de eerste 22 gebeurt. Bondscoach Sarina Wiegman mag in geval van (ernstige) blessures tot vlak voor de eerste wedstrijd nog wijzigingen aanbrengen in de selectie.

Nederland treft in de groepsfase van het Olympisch voetbaltoernooi achtereenvolgens Zambia (21 juli), Brazilië (24 juli) en China (27 juli). Oranje is op dit moment nummer 3 op de wereldranglijst. Brazilië staat op nummer 7. China is nummer 14 van de wereld en Zambia staat op de 104e plek.

Primeur: vol stadion toegestaan bij uitzwaaiwedstrijd

De Oranje Leeuwinnen vervolgen hun Olympische voorbereiding op vrijdag 25 juni. Voor het vertrek naar Tokio - op dinsdag 6 juli - speelt de ploeg van Sarina Wiegman zaterdag 3 juli nog een laatste wedstrijd op eigen bodem tegen Zuid-Afrika, momenteel de nummer 55 van de wereld. Decor van de traditionele ’uitzwaaiwedstrijd’ is het stadion van PEC Zwolle, waar - onder voorbehoud van het verlenen van de vergunning - om 15.00 uur wordt afgetrapt. De interland van de Oranjevrouwen is de eerste voetbalwedstrijd die weer voor volle tribunes gespeeld kan worden.