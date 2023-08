Sleutelrol Arne Slot bij binnenhalen Luka Ivanusec: ’Hij stuurde me appjes’

ROTTERDAM - Het duurde even, maar uiteindelijk draagt Luka Ivanusec dan toch het shirt van Feyenoord. „Mijn geduld is even op de proef gesteld, maar ik wilde Dinamo ook graag helpen aan Europees voetbal”, aldus de Kroatisch international bij zijn presentatie.

Luka Ivanusec neemt afscheid van de Zagreb-fans. Ⓒ ANP/HH