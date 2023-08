Sleutelrol Arne Slot bij binnenhalen Luka Ivanusec: ’Hij stuurde me appjes’

„Feyenoord en Dinamo waren overeengekomen dat ik sowieso na de voorronde van de Champions League naar Rotterdam zou komen en Dinamo zou helpen in de eerste wedstrijd in de play-offs voor een plaats in de Europa League.”

Ivanusec hield woord en speelde een belangrijke rol bij de 3-1 overwinning in de eerste wedstrijd tegen Sparta Praag. Hij scoorde en was betrokken bij een doelpunt. „Daarna kreeg ik een fantastisch afscheid van de Dinamo-fans, die me deze transfer echt gunden.”

Hoge verwachtingen

Al meerdere malen kon Ivanusec, die zowel linksbuiten als achter de spits uit de voeten kan, Kroatië verlaten. „Maar voor mijn ontwikkeling was het beter langer bij Dinamo te blijven. Vorig seizoen heb ik grote stappen gezet, heb me veel meer gefocust op mijn effectiviteit en daar heb ik nu profijt van. Het was ook een kwestie van een andere mentaliteit aanmeten. Ik ben meer gaan schieten, heb meer acties gemaakt in het strafschopgebied en probeerde vaker op te duiken bij het doel van de tegenstander. De volgende stappen wil ik in de Eredivisie maken bij Feyenoord.”

Luka Ivanusec en Ondrej Lingr werden afgelopen weekeinde onthaald door het Feyenoord-publiek. Ⓒ ANP/HH

De 24-jarige Kroaat - in november wordt hij 25 - is daar klaar voor. „Ik kijk er naar uit om Champions League-voetbal te spelen en opnieuw kampioen te worden met Feyenoord. Dat zijn mijn doelen. De verwachtingen zijn hoog, maar ook bij mezelf. Nee, daar heb ik geen problemen mee. Ik blijf altijd kalm en vertrouwen houden in mezelf. Anders kan je beter niet gaan voetballen.”

Sleutelrol Slot

Trainer Arne Slot heeft een belangrijke rol in de komst van Ivanusec gespeeld. „Het eerste contact dateert van zo’n zes weken geleden en sindsdien stuurde hij me appjes na wedstrijden met felicitaties en hebben we gesproken over mijn rol. Daaruit maakte ik op dat hij me heel graag wilde en voor mij is de Eredivisie een stap omhoog na de Kroatische competitie.”

Bekijk ook: De zes lichtpunten van Feyenoord na de matige seizoenstart

Volgens Slot en Ivanusec komt de aanvaller het best tot zijn recht op linksbuiten en op nummer tien. „Een echte voorkeur heb ik niet. Bij Dinamo speelde ik voornamelijk vanaf de linkerkant vorig seizoen. Hoe ik het beste in het elftal pas, laat de trainer afhangen van de trainingen. Beide posities liggen me goed en als hij me nodig heeft, kan ik zondag debuteren tegen FC Utrecht. Hoewel de intensiteit bij de trainingen hoog ligt, ben ik er klaar voor. Ik heb al wat wedstrijden in de benen bij Dinamo dus conditioneel zit het goed.”

Heldenonthaal

Zondag kreeg Ivanusec al een heldenonthaal in De Kuip. Zijn roem was hem vooruitgesneld en het voelde alsof hij al een sterrenstatus had. „Laat ik het eerst allemaal maar eens waarmaken en zelfs dan zal ik me geen sterallures aanleunen. Maar zo’n ontvangst maakt je wel trots en ik ben er extra op gebrand om te bewijzen dat ik de goede speler ben, die ze in mij zien.”

„Wat het legioen verder van me mag verwachten? Doelpunten en assists, het helpen van het team. Iets specifieks van mijn spel? M’n kwaliteiten liggen verder bij de dribbels en één-tegen-één-duels. Ik reken erop dat het goed komt. Ja, dan weet je dat je in beeld kan komen bij clubs uit grote competities. Maar daar ben ik nu niet mee bezig.”

Eredivisie tussenstap

In de toekomst sluit Ivanusec zo’n stap niet uit. „Je weet dat de Eredivisie een tussenstap kan zijn voor spelers. De competitie wordt goed gevolgd hoewel ik er eerlijk gezegd weinig van heb gezien omdat de Eredivisie niet wordt uitgezonden in Kroatië. Wel heb ik Feyenoord gevolgd en weet hoe groot de club is in Nederland.”

Misschien dat daar nu verandering in komt want Ivanusecs ploeggenoot Josip Sutalo heeft getekend bij Ajax. De twee komen elkaar op zondag 24 september tegen in de Johan Cruijff ArenA. „Natuurlijk heb ik met Josip gesproken over onze transfer. Mooie dat we allebei bij een topclub in Nederland zijn terechtgekomen.”