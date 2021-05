Rinus van Kalmthout vanaf eerste startrij in Indy 500

Van Kalmthout, in Amerika bekend als VeeKay, ging tijdens de zogheten Fast Nine op de oval van de Indianapolis Motor Speedway rond in 231,511 mijl per uur. Hij was daarmee nipt sneller dan zijn teambaas Ed Carpenter, die de vierde tijd neerzette. Van Kalmthout moest alleen zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en Colton Herta voor zich dulden. Het betekent dat de Hoofddorper start vanaf de eerste startrij.

Vorig jaar kwalificeerde Van Kalmthout zich als vierde voor de Indy 500, die in het verleden twee keer werd gewonnen door zijn leermeester Arie Luyendyk. Zijn race liep toen in mineur af nadat hij onder meer een monteur raakte bij een pitstop.

De Indianapolis 500 wordt volgende week, op zondag 30 mei, verreden.