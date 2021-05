Liverpool en Chelsea pakken laatste tickets voor Champions League

Chelsea pakte het laatste ticket voor het miljardenbal. De ploeg van Hakim Ziyech, die na een uur spelen in het veld kwam, verloor weliswaar 2-1 van Aston Villa, maar Leicester City ging op eigen veld pijnlijk onderuit tegen de Spurs: 4-2. Eerder al verzekerden kampioen Manchester City en Manchester United zich van deelname aan de Champions League.

Bekijk hier de uitslagen en de eindstand in de Premier League

Georginio Wijnaldum (links) in de slag met Andros Townsend van Crystal Palace. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

Liverpool

Liverpool kwam in de 36e minuut op voorsprong door een treffer van Sadio Mané. Het was opnieuw Mané die met nog ruim een kwartier te spelen voor opluchting zorgde bij de Reds. Wijnaldum werd 13 minuten voor tijd naar de kant gehaald. De supporters, die beperkt aanwezig mochten zijn, gaven hem een staande ovatie.

Bertrand Traore (m) zet Aston Villa op voorspong tegen Chelsea. Ⓒ AFP

Chelsea

Chelsea keek bij rust tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt van Bertrand Traoré. Anwar El Ghazi dompelde Chelsea verder in de problemen door na rust een strafschop te benutten. Het was een jublieumtreffer voor de Nederlander: de 100e benutte penalty in de Premier League dit seizoen. Met nog 20 minuten op de klok was het Ben Chilwell die de spanning weer helemaal terugbracht met zijn aansluitingstreffer: 2-1.

Jamie Vardy tekent voor de 1-0 voor Leicester. Ⓒ Pool via REUTERS

Leicester City

Leicester City kwam op voorsprong via Jamie Vardy, maar Harry Kane maakte nog voor rust de 1-1 met een heerlijke goal. In de openingsfase was het opnieuw Vardy die scoorde 2-1. Dit keer vanaf elf meter. Even daarvoor had Davinson Sánchez hem net binnen het strafschopgebied ten val gebracht. Het venijn zat in de staart voor Leicester. Eerst werkte doelman Kasper Schmeichel de bal in eigen doel. Gareth Bale bracht de genadeklap toe. In de 87e minuut scoorde hij voor het eerst om ver in blessuretijd tijd voor zijn tweede treffer te tekenen: 4-2.

Leicester City moet nu genoegen nemen met deelname aan de Europa League. De ploeg van trainer Brendan Rodgers won vorig weekeinde ten koste van Chelsea (1-0) nog wel de FA Cup.