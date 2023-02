Statistieken Champions League: zege Bayern München en AC Milan

De Champions League is weer begonnen. De achtste finales begonnen dinsdagavond direct met een kraker: Paris Saint-Germain ontving Bayern München. De Duitse formatie van trainer Julian Nagelsmann bleek met 1-0 te sterk voor de Franse miljoenenploeg. In de andere wedstrijd die werd afgewerkt, was AC Milan te sterk voor Tottenham Hotspur. In San Siro won de Italiaanse kampioen met 1-0 door een vroeg doelpunt van Brahim Díaz.