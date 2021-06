Perr Schuurs weigert taxi na Jong Oranje-stunt: ’Ongeluk in klein hoekje’

Perr Schuurs in actie tegen Jong Frankrijk. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Het feestje na de Jong Oranje-stunt tegen Frankrijk (2-1) ging aan de ijzersterk spelende Perr Schuurs (21) voorbij. Terwijl zijn ploeggenoten het bereiken van de halve finale van het EK in de bus en het spelershotel vierden, zat de verdediger duimen te draaien in het verlaten stadion in Boedapest.