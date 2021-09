Mario Götze verlengt contract bij PSV

Götze, wiens vorige contract tot het einde van het huidige seizoen liep, geeft aan zich thuis te voelen in het Philips Stadion. „PSV is een fijne club en ik kan hier werken onder een uitstekende coach en begeleidende staf”, zegt de Duitser op de clubwebsite. „Daarnaast is de energie die rondom ons team hangt erg prettig. Het totale plaatje klopt en daarom ben ik erg blij dat ik mijn voetbalcarrière hier kan vervolgen.”

John de Jong, directeur voetbalzaken, is minstens zo blij met de contractverlenging. „Het is geen geheim dat Mario een bepalende speler voor het team en in het realiseren van onze ambities is. Er was ons veel aan gelegen om hem langer voor PSV te behouden.”

„In de laatste dagen van het transferwindow hebben verschillende clubs serieuze belangstelling voor hem getoond. Enkele daarvan zijn actief in het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League. Ondanks zijn wens om op dat podium te spelen, kiest Mario voor PSV. Hij wil prijzen winnen met de club. Die ambitie delen wij en wij zijn vanzelfsprekend ontzettend blij dat hij zijn toekomst hier ziet”, aldus De Jong.

Götze speelde tot dusver 35 wedstrijden voor PSV, waarin hij zowel tien goals als assists produceerde. Hij won er een Johan Cruijff Schaal.