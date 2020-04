Blij Willem II leeft ook mee met ’slachtoffers’

„Het is een goede zaak dat de KNVB knopen heeft doorgehakt”, zegt Van Geel. „Clubs weten waar ze aan toe zijn in deze bizarre coronaperiode, waarin we met zijn allen terecht zijn gekomen. Eindigen als vijfde en daarmee het behalen van Europees voetbal is een mijlpaal in onze clubgeschiedenis. Daar zijn we gepast blij mee en trots op. We leven echter ook mee met clubs waarvoor dit besluit vervelende gevolgen heeft.”

FC Utrecht legt zich niet neer bij de beslissing van de KNVB. Die club stond zesde op de ranglijst, met slechts drie punten minder en een beter doelsaldo dan Willem II. FC Utrecht had een duel minder gespeeld dan Willem II en zich ook voor de bekerfinale geplaatst.

