Ontketende Haaland, onfortuinlijk Portugal en assist Tadic

Noorwegen - Zweden 3-2

Haaland opende tegen Zweden in de 11e minuut de score met een kopbal en hij maakte er 10 minuten na rust 2-0 van, uit een strafschop. De aanvaller, vanaf deze zomer onder contract bij Manchester City, gaf bovendien de voorzet bij de 3-1 van Alexander Sørloth - voormalig speler van FC Groningen - die raak kopte bij de tweede paal.

De Zweed Emil Forsberg had er na een uur 2-1 van gemaakt en diep in blessuretijd bepaalde de ingevallen Viktor Gyökeres de eindstand op 3-2.

Spanje - Tsjechië 2-0

Spanje kwam in eigen huis na dik twintig minuten op voorsprong tegen Tsjechië, door een treffer van Carlos Soler. In een bloedheet Malaga duurde het vervolgens lang voor er weer iets te juichen viel, maar een kwartier voor tijd maakte Pablo Sarabia er dan toch 2-0 van. Spanje gaat door de zege aan kop van groep A2, voor Portugal.

Carlos Soler (r.) zorgde voor 1-0 in Malaga Ⓒ ANP/HH

Zwitserland - Portugal 1-0

Portugal moest het stellen zonder superster Cristiano Ronaldo, en dat was te merken. Al binnen een minuut maakte Haris Seferovic 1-0 en nog voor er goed en wel een kwartier gespeeld was kwamen de Portugezen goed weg toen de VAR een aan de thuisploeg toegekende penalty ongedaan maakte. Even later kreeg Portugal zelf een streep door de rekening van de VAR, toen Rafael Leao vanuit buitenspelpositie had gescoord.

In de tweede helft bracht Portugal de Zwitsers gigantisch aan het buigen, maar barsten deed de ploeg niet.

Haris Seferovic kopt 1-0 binnen Ⓒ ANP/HH

Slovenië - Servië 2-2

In de groep van Noorwegen en Zweden maakte Servië, met Dusan Tadic in de basis, voor rust korte metten met Slovenië. De 0-1 kwam van Andrija Zivkovic, waarna Aleksander Mitrovic op aangeven van Tadic na een dik half uur de score verdubbelde.

Dusan Tadic leverde een assist namens Servië Ⓒ ANP/HH

Die comfortabele voorsprong was na rust heel vlug als sneeuw voor de zon verdwenen. Binnen tien minuten kwamen de Slovenen terug tot 2-2, via Adam Cerin en Benjamin Sesko.

Servië staat tweede achter Noorwegen, dat tien punten heeft. Zweden verzamelde er pas drie.