FC Emmen geeft FC Volendam pak slaag en voert ranglijst aan

FC Emmen - Volendam 4-1

Met de lijstaanvoerder uit Volendam slechts twee punten verwijderd van achtervolger Emmen stond er niets minder dan de koppositie op het spel.

Emmen vloog uit de startblokken, toen Rui Mendes met een heerlijke actie en keiharde pegel profiteerde van knullig uitverdedigen bij Volendam. Nog voor rust zat de thuisploeg definitief in een zetel, toen Reda Kharchouch vanaf randje buitenspel - of wellicht net iets eroverheen - vertrok en raak schoot. Daar bleef het niet bij, want enkele minuten later maakte Miguel Araujo er 3-0 van. Het dolende Volendam, lange tijd ongenaakbaar aan kop in de KKD, kreeg nog voor de thee ook de 4-0 te verduren. Opnieuw was Kharchouch de gevierde man.

Het ’tien, tien, tien’ rolde van de tribunes, en Volendam-coach Wim Jonk kon tijdens de rust niet anders dan keihard ingrijpen. Met een volledig nieuw middenveld probeerde hij na rust nog wat te forceren.

Met een eretreffer van Daryl van Mieghem hing de vlag er voor Volendam in de tweede helft weliswaar wat beter bij, maar van een echte comeback was geen sprake. De Noord-Hollanders moeten voorlopig dus pas op de plaats maken in de titelstrijd.

FC Eindhoven - ADO Den Haag 1-1

Terwijl de winnaar van Emmen - Volendam naast de koppositie ook nog kans maakte op de derde periode, was het FC Eindhoven dat voor die prijs op pole position lag. De Brabanders moesten in eigen huis dan wel zien af te rekenen met ADO.

Dat ging niet zonder slag of stoot, want al na 20 minuten kwamen de bezoekers via Sem Steijn op voorsprong. Eindhoven, dat de vorige acht wedstrijden had weten te winnen, kwam via Joey Sleegers nog wel op gelijke hoogte maar moest de derde periode uiteindelijk toch aan Emmen laten.

Roda JC - De Graafschap 2-0

Het dolende De Graafschap lijkt er dit seizoen niet meer bovenop te komen. Ook in Kerkrade verloren de Doetinchemmers. Na knullige communicatie tussen Hidde Jurjus en Ted van de Pavert kon Patrick Pflücke al vroeg profiteren, waarna Dylan Vente een kwartier voor tijd het karwei afmaakte namens Roda JC.

Overige uitslagen:

FC Dordrecht - TOP Oss: 1-0

MVV - Jong AZ: 2-3

FC Den Bosch - Jong PSV: 3-2

Helmond Sport - VVV: 0-3

Telstar - NAC: 1-4